كشف أهم نقاط القوة لدى الجيش الروسي

تحدث خبير عسكري لـ"سبوتنيك" حول نقاط القوة التي تجعل الجيش الروسي يتفوق على جيوش العالم الأخرى.

وكانت جريدة "تلغراف" البريطانية ذكرت، في إشارة إلى تفوق الجيش الروسي، أن الحجم العددي للقوات المسلحة الروسية يبلغ 830 ألف عنصر مقابل 152 ألف عنصر في الجيش البريطاني.

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ويمتلك الجيش الروسي 270000 آلية عسكرية بينها 2700 دبابة في حين يمتلك الجيش البريطاني 227 دبابة بحسب الجريدة البريطانية.

وإضافة إلى تزايد عددها تزداد آليات الجيش الروسي جودةً وتشهد تطوّرا نوعيا وفق برنامج تحديث أسلحة الجيش الروسي.

واعتبر الخبير العسكري الروسي ألكسندر جيلين أن الجريدة البريطانية تجاهلت أهم نقاط القوة لدى الجيش الروسي. وقال الخبير لـ"سبوتنيك":

تقدمنا دائما وسنظل نتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب عامة في قوة الروح المعنوية، فالجندي الروسي مستعد لافتداء الوطن بالغالي والنفيس، وتقديم حياته فداء من أجل حرية واستقلال بلاده.

أما سائر جيوش العالم الأخرى فتذهب إلى الحرب من أجل المال في نظر الخبير.