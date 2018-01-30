سفير موسكو لدى واشنطن: تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي في الانتخابات بلا معنى

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، حول أن روسيا بإمكانها أن تتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لا أساس لها ولا يمكن إثباتها.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية ترد على تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي

واشنطن- سبوتنيك. وأكد السفير الروسي أنه ليس هناك معنى للتصريحات، مشيرا إلى أن بلاده ليس لها أي نية للقيام بذلك.

وصرح السفير الروسي، لوكالة لـ"سبوتنيك"، "لقد اطلعنا على تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ليس هناك شيء جديد في كلماته. وهي التهم ذاتها دون أي دليل".

وأضاف "نحن نسميها تشهير، وأسعى لإيجاد منطق في تصريحات بومبيو. فلماذا ينبغي علينا أن نساعد الديمقراطيين للفوز؟ وليس هناك أي فائدة للعلاقات الروسية الأمريكية، ويؤكد هذا تاريخ إدارة باراك أوباما، لماذا يجب علينا أن نساعد الجمهوريين؟".

وتابع "لقد تم تحديدنا بالفعل، كخصوم للولايات المتحدة. ما هو المعنى وفقا لمايك بومبيو، للتدخل في الانتخابات الأمريكية؟ ليس هناك أي معنى. ليس هناك نية".

وكان بومبيو، في وقت سابق، قال إن روسيا حاولت لـ"عقود" تقويض الانتخابات الأمريكية.