سفير موسكو لدى واشنطن: تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي في الانتخابات بلا معنى

وصرح السفير الروسي، لوكالة لـ"سبوتنيك"، "لقد اطلعنا على تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ليس هناك شيء جديد في كلماته. وهي التهم ذاتها دون أي دليل".
وأضاف "نحن نسميها تشهير، وأسعى لإيجاد منطق في تصريحات بومبيو. فلماذا ينبغي علينا أن نساعد الديمقراطيين للفوز؟ وليس هناك أي فائدة للعلاقات الروسية الأمريكية، ويؤكد هذا تاريخ إدارة باراك أوباما، لماذا يجب علينا أن نساعد الجمهوريين؟".
وتابع "لقد تم تحديدنا بالفعل، كخصوم للولايات المتحدة. ما هو المعنى وفقا لمايك بومبيو، للتدخل في الانتخابات الأمريكية؟ ليس هناك أي معنى. ليس هناك نية".
وكان بومبيو، في وقت سابق، قال إن روسيا حاولت لـ"عقود" تقويض الانتخابات الأمريكية.
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