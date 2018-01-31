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13:25 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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    روسيا سيغودنيا

    ممثلون من 40 بلدا يتنافسون من أجل الحصول على جائزة مسابقة "ستينين"

    © Sputnik. Igor Russak
    روسيا
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    مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي أنشأتها وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، تقوم بالاطلاع على أكثر من 30 عملاً في اليوم. وفي أول شهر فقط من استلام الأعمال تلقى منظمو المسابقة أكثر من 1000 صورة من حوالي أربعين بلداً في العالم.

    وهذا هو ضعف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي يعطي الحق في الاعتقاد بأن المنافسة من أجل المراتب الأولى سوف تصل إلى مستوى جديد.

    جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان الصرخة الصامتة للمصور شاخنفاز خان، بنغلادش (المرتبة الثالثة في فئة بورتريه، بطل من هذا الزمان) وجائزة شرف من قناة الميادين
    © Photo/ Md Shahnewaz Khan | Stenincontest
    جائزة "ستينين" للتصوير الصحفي: الأعمال الفائزة لعام 2017
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    يستمر قبول طلبات المسابقة على الموقع stenincontest.com.. ويتم قبول أعمال المشاركين المصورين الصحفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عاماً مع الإشارة إلى أن حملة قبول الطلبات سوف تستمر حتى 28 شباط/فبراير 2018. يشار إلى أن المسابقة تعتبر المنصة الوحيدة في روسيا التي تساهم في الكشف عن أسماء جديدة في مجال التصوير الصحفي الدولي، وتعمل على صياغة معايير الجودة للتصوير الوثائقي. الهدف من المسابقة هو دعم المصورين الشباب وفتح الطريق لهم إلى عالم التصوير الفوتوغرافي الكبير.

    كما أن المصورين الصحفيين من روسيا والهند وكينيا وبنجلاديش وفلسطين وصربيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وإيران وماليزيا وجنوب افريقيا والصين وبيلاروسيا ومولدوفا وكازاخستان، أصبحوا الأكثر نشاطاً، حيث قدم ممثلو هذه الدول أكبر عدد من الأعمال للمشاركة في هذه المسابقة. ومعظم الأعمال هي عن التقارير الإخبارية، وكذلك اللوحات ذات الطابع العرقي وصور الأشخاص، حيث يختبر المتسابقون العديد من التقنيات في مختلف الفئات.

    مدير عام وكالة روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف - أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2017
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
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    وسوف يتنافس المشاركون في عام 2018 للحصول على المراتب الأولى ضمن أربع فئات: "الأخبار الرئيسية" و"الرياضة" و"كوكبي" و"لوحة. بطل من زماننا". وقد تم زيادة عدد الأعمال في كل فئة في هذا العام إلى ثلاثة أعمال، مما يتيح للمصورين الشباب المزيد من الفرص لإثبات مهارتهم المهنية.

    لقد حظيت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي- 2017 بدعم من كبرى وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمعات التصوير الصحفي. ومن بين شركاء بعض الفئات كانت هناك مجموعة شانغهاي الإعلامية المتحدة وشبكة قناة الميادين، وكذلك واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    انظر أيضا:

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