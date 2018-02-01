قاديروف: هناك العديد من النساء لا يضعن غطاء الرأس وهن نموذج للتواضع والضمير والأخلاق

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أنه يعرف الكثير من النساء اللاتي لا يضعن غطاء الرأس ولكنهن يعتبرن نموذجا "للتواضع والضمير والأخلاق".

موسكو — سبوتنيك. وقال قاديروف، في اليوم العالمي للحجاب: "اليوم، هو اليوم العالمي للحجاب. بالنسبة للمسلمات، الحجاب هو رمز للتقوى والنزاهة". في عائلتي، جميع النساء ترتدين الحجاب. هذا كان اختيارهن، لم يجبرهن أحد. اليوم لا يمكن للمرء أن يتكلم عن الشرف، والحياء والحشمة، وغدا يرفضه، إذاً هذا هو النفاق، لذلك يجب أن يكون الاختيار واعيا ".

وأشار قاديروف، إلى أن جميع الأديان تقول أن المرأة يجب أن تغطي رأسها، في الإسلام، وفي المسيحية، وفي اليهودية. وشدد على أن الأزمان تتغير، وبعض الناس يتوقفون عن الالتزام بالقواعد الدينية، ولكن في الشيشان، العديد من النساء يقدسن قوانين القرآن.

واختتم قاديروف، بالقول: "لكنني أعرف الكثير من النساء لا يضعن غطاء الرأس، ولكن هن نموذج "للتواضع والضمير والأخلاق".

هذا وانطلقت اليوم فعالية "اليوم العالمي للحجاب" بدعوة للنساء من مختلف العقائد في العالم إلى ارتداء الحجاب ليوم واحد تعاطفا مع المسلمات اللواتي يتعرضن لمضايقات لارتدائهن الحجاب.

وتعتبر هذا الفعالية السادسة، التي يجري الدعوة إليها على الموقع الإلكتروني لـ"اليوم العالمي للحجاب"، في الأول من شباط/ فبراير من كل عام.

وتهدف الدعوات لليوم العالمي للحجاب لـ"مكافحة التعصب والتمييز والتحيز ضد النساء المسلمات".

وكانت الناشطة الاجتماعية المسلمة الأمريكية ناظمة خان هي المبادرة التي طرحت فكرة اليوم العالمي للحجاب.

ومنذ 2013، يجري إحياء فعاليات بتلك المناسبة في أكثر من 140 بلدا، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.

وبدأت ناظمة خان، وهي مواطنة من نيويورك، هذه الحركة العالمية بهدف نشر الوعي حول موضوع المضايقات التي تتعرض لها بعض النساء بسبب حجابهن. والتي أشارت إلى أن هذا التمييز ازداد بشكل خاص منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.