سفارة روسيا في مدريد: قرار إسبانيا تسليم المبرمج ليفاشوف إلى أمريكا "مخيب للآمال"

أعلنت السفارة الروسية في إسبانيا، أن قرار مدريد تسليم المبرمج الروسي، بيوتر ليفاشوف، مخيب للآمال، موضحة أن طلب روسيا له الأولوية.

© AP Photo/ Francisco Seco إسبانيا تسلم أمريكا المبرمج الروسي ليفاشوف المشتبه بارتكاب جرائم إلكترونية

موسكو — سبوتنيك . وقالت السفارة في بيان اليوم: "نأسف لذكر أنه في 2 شباط / فبراير، سلم الجانب الإسباني بيوتر ليفاشوف ، إلى الولايات المتحدة ، وحقيقة تسليم المواطن الروسي أكدته محاميته. ومثل هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية مخيب للآمال: لأنه، ووفقا للمعايير القانونية المتعارف عليها عموما، فإن الطلب الروسي، بتسليمه لروسيا له الأولوية، لأن بيوتر ليفاشوف مواطن روسي".

هذا وسلمت إسبانيا، اليوم الجمعة، إلى الجانب الأمريكي، بيوتر ليفاشوف، المشتبه به بارتكاب جرائم إلكترونية استهدفت أمريكا.

وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت ليفاشوف في نيسان/ أبريل الماضي، في برشلونة حيث استقر هناك مع عائلته، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث كان يشتبه به بقيامه بالقرصنة.

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية، على تسليم ليفاشوف، إلى الولايات المتحدة، حيث جاء في القرار أنه "متهم بارتكاب عدد من الجرائم — الاحتيال وإلحاق أضرار معلوماتية، وسرقة معلومات شخصية". واستأنف المحامون هذا القرار، لكن المحكمة أكدت القرار السابق.

ويعتقد الجانب الأمريكي أن ليفاشوف، يملك شبكة حواسب آلية معروفة يطلق عليها "كيليهوس"، التي "تحكمت بمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر" عبر التأثير ببرنامج سوفت وير مضر، على أجهزة الحاسوب الطرفية ونشر الفيروسات والابتزاز.