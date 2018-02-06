الفقراء يحصلون على فرصة التعافي من السرطان

تمكن علماء روس من اصطناع المادة الضرورية لصناعة عقار تاكسول المستخدم في علاج السرطان، مما يبشر بخفض أسعار هذا العقار.

يُذكر أن تكلفة الجرعة الواحدة من هذا العقار تبلغ نحو 7 آلاف يورو، حيث لا تتوفر مادته الفعالة إلا بشكل ضئيل في لحاء شجرة صنوبر نادرة في مناطق المحيط الهادئ.

وتقتضي الضرورة تصفية 2000 شجرة إلى 3000 شجرة للحصول على 1 كيلوغرام من العقار الفعال، حسبما أشارت صحيفة "إزفستيا".

وحقق علماء معهد فسيولوجيا النباتات الروسي إنجازاً ثورياً، حيث نجحوا في إنتاج خلايا شجرة الصنوبر المستخدمة في صناعة عقار تاكسول، وتمكنوا بذلك من صنع العقار الفعال لعلاج السرطان والذي لا يتطلب إنتاجه نفقات مالية طائلة وقطع الأشجار.

وبدئ باستخدام تاكسول في مجال الطب في نهاية القرن الماضي.

وتصلح هذه المادة في علاج السرطان لأنها قادرة على تجريد الخلايا السرطانية من القدرة على الانقسام. وتستخدم هذه المادة بشكل خاص ضد سرطان الثدي والرئتين.