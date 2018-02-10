بوغدانوف: موعد اللقاء القادم في أستانا لم يحدد بعد ولكنه قريبا

قال ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسية إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، إن موعد اللقاء القادم في أستانا حول سوريا لم يحدد بعد، ولكنه قريبا.

© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV 6 حقائق جعلت مفاوضات أستانا تتفوق على مؤتمرات جنيف

وأكد قائلا "لم يتم تحديد موعد الاجتماع القادم في أستانا حول سوريا، أستطيع أن أقول شيئا واحدا فقط ، هذا سيحدث قريبا".

وأوضح بوغدانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تعتبر الحفاظ على صيغة أستانا حول سوريا ضروريا لأنها تكمل وتعزز مفاوضات جنيف.

كما ذكر نائب وزير الخارجية أنه سيتم خلال اللقاء بحث إنشاء منطقة خامسة من مناطق تخفيف التصعيد في عفرين.

وأشار بوغدانوف إلى أنه لا يمكن تجاهل الزخم الذي قدمة مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في مدينة "سوتشي" يومي 29 و30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي "نرى أنه من الضروري الحفاظ على هذا الشكل والاستمرار في استخدامه بأكبر قدر ممكن من الفعالية من أجل تحقيق تقدم نحو استعادة السلام في سوريا من خلال تسوية سياسية تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولا يعد أستانا بديلا عن ساحة جنيف. فإنه يكمله ويعززه".

وتابع بوغدانوف أنه في الشهر الماضي "كانت الذكري السنوية لعقد أول اجتماع في أستانا، والنتائج التي نتجت عنه مذهلة، خصوصا بما يتعلق بوقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تخفيف التصعيد مما أدى إلى خفض مستوى العنف، وتحسين الحالة الإنسانية".