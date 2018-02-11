العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على أجزاء من جسم الطائرة الروسية المنكوبة "إي إن - 148" التي تحطمت اليوم الأحد بمقاطعة موسكو، بالإضافة إلى جثماني اثنين من الضحايا.

موسكو- سبوتنيك. موسكو — سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ في بيان، مساء اليوم الأحد، أنه "جرى العثور على أجزاء من الطائرة المنكوبة، وجثماني اثنين من الضحايا في موقع تحطم الطائرة، في مقاطعة موسكو".

فيما أعلن مدير إدارة مقاطعة موسكو بوزارة الطوارئ أنه "جرى تحديد موقع أحد صناديق التسجيل بالطائرة المنكوبة".

وكان المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ الروسية، قد أعلن عن العثور على أجزاء من حطام الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" قرب قرية سيبانوفسكوي، وكذلك عدد من جثث الضحايا، ولم تتحدث الهيئة عن ناجين من الحادث، و قال مصدر في هيئة الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك" إن من بين ضحايا الطائرة طفل كان على متن الطائرة.

وعبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تعازيهما الحارة لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم طائرة "إن-148" في منطقة موسكو.

كما عبر الأمين العام لمجلس أوروبا عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم الطائرة.

ومن جانبها أعلنت، ناتاليا لوكاش، الممثل الرسمي لمركز المساعدات النفسية في حالات الطوارئ أنه تم افتتاح "خط ساخن" بعد تحطم الطائرة.

وأضافت أن الأطباء النفسيين سيوفرون الدعم النفسي لأقارب الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.