مواصفات الطائرة الروسية المنكوبة

© Sputnik. Виталий Аньков تغطية مباشرة... تحطم طائرة ركاب روسية

فتحت الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا في ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي في موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت الطائرة قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية، وكان على متنها 65 راكب و6 من أعضاء الطاقم.

وأورد موقع "إيرلاينز إنفورم" الروسي مواصفات الطائرة، مشيرا إلى أن طولها 29.1 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 28.9 مترا، وارتفاعها 8.2 مترا.

وتحمل الطائرة اسم كودي هو "إن — 148 — 100"، ويوجد منه ثلاث طرازات هي (إيه، بي، سي).

URGENT- BREAKING NEWS — 1ER CRASH AERIEN DE L'ANNEE ☸️✝️ Un avion russe Antonov An-148-100 de Saratov Airlines reliant Aéroport de Moscou-Domodedovo à Orsk (proche frontière Kazakhstan) vient de s'écraser à 14h40 heure locale près de Moscou (71 morts dont 6 membres déquipage pic.twitter.com/HMrzEGN4iy — Benjamin Bakouch (@BenjaminBakouch) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ويتراوح أقصى وزن للطائرة عند الإقلاع بين 38 إلى 43.7 طنا، وتصل حمولتها القصوى إلى تسعة أطنان.

ويتراوح مدى الطائرة بكامل حمولتها بين 2100و 4400 كم، وتصل سرعة تحليق جميع طرازات الطائرة إلى 820 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 870 كم، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتراوح بين 12.2 إلى 12.5 كم.

RA-61707 FSB — Federal Security Service Antonov An-148-100 pic.twitter.com/QSi4Ovp4Ro — С.К. (@Sergey_2908) ٤ مارس، ٢٠١٧

وتستهلك الطائرة كميات وقود تتراوح بين 1550 إلى 1650 كغم من الوقود في الساعة.

وعدد ركاب الطائرة 75 إلى 80 راكب، ويصل عرض قمرة القيادة إلى 2.11 مترا.

وقالت رئيسة المكتب الصحفي لشركة "ساراتوف" للطيران يلينا فورونوفا، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، إنه لم يكن هناك أي شكاوى من حالة الطائرة المنكوبة.

Angara Airlines, Russia. Antonov An-148-100 pic.twitter.com/MEUZOLUHC7 — PJ de Jong (PJ) (@jong_pj) ١٣ أغسطس، ٢٠١٥

وذكرت فورونوفا، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "لم يكن هناك شكاوى خاصة بحالة طائرة إن 148، مشيرة إلى أنها تم صناعتها عام 2010 وصنعت وتعمل في أسطول الشركة منذ عام 2016.