وزيرة الصحة الروسية: أعمال البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة ستستمر 7 أيام

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزيرة للصحفيين، اليوم الاثنين 10 فبراير/ شباط: "يوم أمس، وصل مدير المركز الفيدرالي للفحص الطبي الشرعي إلى مكان الحادث، وتم جمع أشلاء الضحايا. إنها عملية طويلة جدا، وربما تسغرف حوالي 7 أيام".

وكانت السلطات الروسية، عثرت في وقت سابق اليوم، على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة. وقال مقر عمليات البحث إن الصندق الأسود الثاني للطائرة "أيه إن-147"، التي سقطت بالقرب من موسكو، "في حالة لا بأس بها".

وفتحت الفيدرالية الروسية تحقيقاً جنائياً في ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي في موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت الطائرة قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية، وكان على متنها 65 راكب و6 من أعضاء الطاقم.