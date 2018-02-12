بوتين يتلقى معلومات فورية عن سير التحقيق في حادثة الطائرة "أن-148"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى معلومات فورية عن أعمال البحث والتحقيق في حادث تحطم الطائرة "أن-148" في ضواحي موسكو، لكن الحديث عن تقديم تقرير له عن أسباب الحادث سابق لأوانه، حيث لم يمر وقت كاف لذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع خلال وجوده في موسكو، يتلقى الرئيس دائما معلومات من قيادة اللجنة الحكومية. دعونا لا ننسى أن لجنة تعمل والتي هي بالدرجة الأولى مفوضة باستخلاص استنتاجات ما. الرئيس يحصل دائما على معلومات عن سير أعمال البحث والخطوات المتخذة الأخرى".

Press service of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation العثور على الصندوق الأسود الثاني في مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة

وأضاف: "إطلاع رئيس الدولة يجري باستمرار".

وأشار بيسكوف إلى الحديث عن تقديم تقرير للرئيس عن أسباب الحادث سابق لأوانه، حيث لم يمر وقت كاف لاستخلاص الاستنتاجات.

وفتحت الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا في ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت الطائرة قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية، وكان على متنها 65 راكبا و6 من أعضاء الطاقم.