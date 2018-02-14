سيمونيان "تغرد" حول زيارة عباس...دائما يجلب معه طقسا جميلا وهذا ما أهداني (صور)

خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا أمور المنطقة العربية وقضية التسوية في الشرق الأوسط.

© Sputnik. Alexey Druzhinin الكرملين: بوتين وعباس يبحثان التسوية في لقاء سوتشي غدا

حيث نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الفلسطيني فحوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

قائلا: "للتو أجريت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السيد ترامب، وتحدثنا حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وأكد أن روسيا دائما كانت تدعم الشعب الفلسطيني".

كما التقى الرئيس الفلسطيني مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، التي غردت على صفحتها الخاصة على "تويتر"، قائلة:

"بأنه لا يمكنني الحديث كثيرا عن المقابلة، باستثناء أنه يتابع قناة RT العربية في مكتبه، وبأنه دائما عندما يزور موسكو يصطحب معه طقسا جيدا".

О чем еще говорили, рассказать не могу, кроме того, что в его кабинете постоянно включен наш арабский РТ и что, когда он приезжает в Москву, всегда привозит с собой хорошую погоду. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) ١٣ فبراير، ٢٠١٨

ولتغرد سيمونيان مرة أخرى متحدثة عن الهدية التي قدمها لها الرئيس الفلسطيني، قائلة:"هذا هو الوشاح الذي أهداني إياه، احتسينا الشاي وأخبرته عن زيارتي لفلسطين منذ 15 عاما".

Вот какой платок мне подарил Махмуд Аббас. Попили с ним отменный кофе с кардамоном. Я рассказала, как ездила в Палестину 15 лет назад. pic.twitter.com/SYllBXiKZk — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) ١٣ فبراير، ٢٠١٨

وكانت قد وقعت إتفاقية للتعاون بين وكالة "سبوتنيك" للأنباء والإذاعة ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،

في إطار زيارة عمل الوفد الفلسطيني إلى روسيا.

وقد عزز الاتفاق المشترك بين الوكالات تطلعات الجانبين للتعاون طويل الأجل في مجال تبادل المعلومات باللغتين

العربية والإنجليزية، فضلا عن تطوير المبادرات الروسية الفلسطينية في مجال الإعلام وتنظيم الأحداث المشتركة وعقدها.