وزير الطاقة الروسي يلتقي الملك سلمان

قالت وزارة الطاقة الروسية في حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قد التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة يقوم بها إلى السعودية حاليا.

© Photo/ FAHAD SHADEED للمرة الأولى في تاريخ السعودية...قرار جديد بخصوص النساء

من جانبه، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان إن رئيسه كيريل ديميترييف ناقش مشاريع مشتركة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، اليوم الأربعاء.

وقال الصندوق إنهما تباحثا بشأن التعاون الاستثماري بين روسيا والسعودية، بما في ذلك مشاريع بمشاركة الصندوق الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرامكو السعودية.

وكان وفد روسي زار العاصمة السعودية الرياض، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، برئاسة رئيس مجلس الأعمال الروسي — السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيستيما" فلاديمير يفتوشنكوف، لبحث فرص الاستثمار الروسي في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل/ نيسان 2016.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" وقتها أن عدد المنشآت الروسية في المملكة ارتفع بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليصل إلى 23 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 104.6 مليون ريال سعودي.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب الاستثمارات الروسية تتمركز في قطاعات الصناعة بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون ريال سعودي (ما يعادل 20 مليون دولار تقريبا) وهو ما يمثل — بحسب الوكالة — 67% من إجمالي الاستثمارات الروسية في المملكة العربية السعودية.