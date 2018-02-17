رشاش جديد من عائلة كلاشنيكوف يكتم صوته

وكان مصدر إعلامي في شركة "كلاشنيكوف" قد أبلغ "سبوتنيك" أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الروسية ستبدأ تختبر رشاش "أ إم-17" ورشاش "أ إم بي-17" في عام 2018.

© Sputnik. Andrey Chapligin قوات الصاعقة المصرية تختار رشاش كلاشنيكوف سلاحا لها

ويٌتوقع أن تجتاز البدعتان الجديدتان الامتحان الذي ستعقده اللجنة الحكومية بنجاح لتصلا إلى خط الإنتاج الصناعي في العام نفسه لاسيما وإنهما كانتا استأثرتا باهتمام الحرس الوطني الروسي وقوى الأمن والقوات المسلحة.

وصُنع رشاش "أ إم-17"، وهو صغير الحجم، لطواقم الآليات العسكرية وقوات العمليات الخاصة. ولمخزنه البوليميري نوافذ بلاستيكية شفافة لمراقبة عدد الخراطيش. ولا يزيد طوله على 50 سنتم في حين يبلغ طول رشاش كلاشنيكوف النمطي (أ كا-74إم) 70 سنتم. ولا يتجاوز وزنه دون مخزن الخراطيش 2.5 كيلوغرام.

ويتميز رشاش "أ إم بي-17"، وهو شبيه "أ إم-17"، بوجود كاتم الصوت الذي يكتم صوت إطلاق النار إلى درجة يبدو معها وكأنه كاتم صوت أفضل بنادق القنص.