لافروف يبحث مع نظيره السعودي تحضير قرار أممي جديد حول اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره السعودي عادل الجبير، العمل على تحضير قرار أممي جديد حول اليمن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "تبادل وزرا خارجية الدولتين الآراء حول عدد من المسائل الملحة في مجال العلاقات الثنائية والأجندة الشرق أوسطية، بما في ذلك في سياق التحضير لقرار أممي جديد حول اليمن".

© Sputnik. Valery Melnikov لافروف: روسيا تتوقع مزاعم جديدة عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

هذا وتعد اليمن منذ آب/أغسطس 2014، مسرح للمواجهات بين السلطات الشرعية للبلاد والمتمردين من حركة "أنصار الله" المعروفين بالحوثيين، وتدهور الوضع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما بدأت في صنعاء معارك ضارية، جراء محاولة حركة الحوثيين الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت تخضع لسيطرة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، إذ أعلن الرئيس صالح عن قطع علاقات الشراكة مع الحوثيين، وفي 4 كانون الأول/ديسمبر قتل على يدهم.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم، منذ أذار/مارس 2015، بعمليات ضد الحوثيين دعما للسلطات الشرعية.