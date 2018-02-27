الدفاع الروسية: رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، رصدها 16 خرقا للهدنة خلال الـ24 الساعة الماضية، كما رصد الجانب التركي 3 خروقات.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مسؤول روسي: أمريكا تتحمل مسؤولية ما يحدث في الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع إن الوضع في مناطق خفض التصعيد السورية مازال يتميز بالاستقرار.

وتابعت الوزراة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي أن الخروقات خلال الـ24 الساعة الماضية كانت في حلب ودمش واللاذقية، أما ما رصده الجانب التركي فكان في محافظة دمشق.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط.

واستطاع مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الماضية تنفيذ عملية إنسانية واحدة بهدف إيصال مواد غذائية وزنها 1.9 طن إلى مدينة خان الشيخ بريف دمشق.

وأعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أنه سلم شحنة أخرى من المساعدات الإنسانية لبلدة كفر رام في محافظة حمص السورية، التي استقبلت قبل ثلاث سنوات وبأمر من المحافظ، 700 أسرة لاجئة، وتبذل السلطات المحلية الآن جهودا نشطة لاستعادة الحياة السلمية.