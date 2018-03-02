سيناتور روسي: موسكو تتوقع فرض واشنطن عقوبات ضدها بسبب سوريا ومستعدة لذلك

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، إن موسكو تتوقع فرض واشنطن عقوبات ضدها بسبب سوريا، وأنها مستعدة لها.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف سيريبرينيكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار: "فرض عقوبات ممكن، ونحن مستعدون لذلك، حالها كحال أي خطوات غير ودية أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أمس الخميس، أن واشنطن تدرس خيارات عديدة ضد روسيا بسبب أعمالها في سوريا.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة مع غيرها من الدول تبحث آليات تحميل روسيا والنظام السوري المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.