الدفاع الروسية: خروج 17029 شخصا من الغوطة منذ بداية الهدنة

وأضافت أنه خلال 24 ساعة تم إخراج 5023 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني، الذي افتتح في 15 مارس/آذار، والذي يمر عبر حمورية وسقبا وخازه.
في سياق متصل، كان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أشار إلى أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات.
ولفت كوناشينكوف إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت، تحدثت عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.
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