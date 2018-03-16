الدفاع الروسية: خروج 17029 شخصا من الغوطة منذ بداية الهدنة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 16 مارس/آذار، أن إجمالي عدد الذين تم إخراجهم منذ بداية الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسية بلغ 17029شخصا.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: أكثر من 16 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة

موسكو- سبوتنيك . وأوضحت الوزارة أن، اليوم الجمعة، في شمال الغوطة الشرقية في سوريا، شهد خروج 311 شخصا عبر حاجز مخيم الوافدين، منهم 128 طفلا.

وأضافت أنه خلال 24 ساعة تم إخراج 5023 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني، الذي افتتح في 15 مارس/آذار، والذي يمر عبر حمورية وسقبا وخازه.

في سياق متصل، كان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أشار إلى أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات.

ولفت كوناشينكوف إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت، تحدثت عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.