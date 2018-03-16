محافظ ريف دمشق: من المتوقع وصول عدد الخارجين من الغوطة الشرقية إلى 25 ألف شخص

قال محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، إنه من المتوقع أن يصل عدد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية إلى 25 ألف شخص.

دمشق — سبوتنيك . وأضاف إبراهيم أنه تم تأمين الـ8 آلاف الذين خرجوا أمس من الغوطة الشرقية، داخل مراكز إيواء جهزتها الحكومة السورية.

واستقبل مركز حرجلة 2200 شخص وتم توزيع الطعام والشراب والملابس عليهم.

وأكد علاء إبراهيم تجهيز مركزين الأول في الدوير وآخر في عدرا البلد بثلاث مدارس ومنازل مزودة بالكهرباء والمياه.

وأضاف محافظ ريف دمشق أن الدولة جهزت الخارجين من الغوطة بكل شيء وخصصت 100 حافلة لنقل الخارجية الجدد من نقاط العبور إلى مراكز الإيواء/ مشيرا إلى تسجيل الطفال في مراكز تأهيل نفسيه وصحية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية.

وتبني مجلس الأمن بالإجماع، الشهر الماضي، قرارا يطالب جميع الأطراف على الأراضي السورية بوقف أعمالهم العدائية لمدة 30 يوما، لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.