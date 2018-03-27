حظر الأسلحة الكيميائية: فحص مادة الهجوم على سكريبال ينتهي بعد أسبوعين أو ثلاثة

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، أن فحص المادة السامة التي تم استخدامها في تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال، سينتهي بعد أسبوعين أو ثلاثة.

© Sputnik. Кирилл Каллиников موسكو: لم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في حادثة مقتل سكريبال

جنيف — سبوتنيك وأشار أوزومجو، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، إلى أن المنظمة ستقدم نتائج الفحص إلى روسيا بعد تقديمها إلى بريطانيا أولا.

وقال أوزومجو: "جمعت العينات، يجري تحليلها في مختبرات مختلفة. وعندما ينتهي الفحص في الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، سوف نشارك النتائج. مع بريطانيا أولا".

وأضاف، ردا عن سؤال حول ما إذا كانت المنظمة ستشارك نتائج التحاليل مع روسيا أيضا: "نعم، سنرى"، نافيا أن يكون استلم طلبا من روسيا حول بيانات المادة السامة.