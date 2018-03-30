الدفاع الروسية: 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة

أعلن مركز المصالحة اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار أن حوالي أكثر من 7 آلاف شخص خرجوا عبر الممر الإنساني في "عربين" بالغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة: أكثر من ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية خلال 24 ساعة

موسكو — سبوتنيك . وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية الإنسانية خرج من مناطق عربين وجوبر وعين ترمة وزملكا 31915 مسلحا مع أفراد عائلتهم.

وتابع البيان، أن 144 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، وبالتعاون مع السلطات السورية، يجري عملية إنسانية غير مسبوقة من حيث الحجم في الغوطة الشرقية.