السفارة الروسية بأمريكا تعرب عن قلقها بشأن وضع الطيار الروسي المعتقل

أعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت 31 مارس/ آذار عن قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات بحق الطيار الروسي المعتقل.

واشنطن —سبوتنيك. وطالبت السفارة بمراعاة المعايير الدولية، في اعتقال الطيار، كونستانتين ياروشينكو.

وتابع بيان السفارة الروسية: "لقد طالبنا إدارة المعتقل بوقف انتهاك الحقوق الأساسية لمواطن روسي، وسوف نواصل جهودنا لإجبار السلطات الأميركية لضمان أن ظروف احتجازه تتفق مع المعايير الدولية".

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وشكا ياروشينكو مرارا من سوء المعاملة بسجن فورت ديكس بنيو جيرسي، وبعد شكواه في أوائل 2014 من متاعب صحية، لم تسمح إدارة السجن سوى إجراء فحص طبي بعد مطالبات عديدة من محاميه والسلطات الروسية.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 مايو/ أيار من عام 2010.