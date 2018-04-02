وزير الدفاع الروسي يعلن عن قرار نقل مقر أسطول قزوين ومضاعفة عدد العاملين به

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن أسطول بحر قزوين الروسي، سينتقل من مقره في أستراخان إلى مدينة كاسبييسك في جمهورية داغستان الروسية، وأن عدد العاملين به سيتضاعف.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع مع قادة وزارة الدفاع: "أتخذ قرار بنقل أسطول قزوين إلى كاسبييسك. تجري أعمال بناء ضخمة هناك… وسيتضاعف عدد ضباطنا وجنودنا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن تطوير وتسليم أنظمة الأسلحة الحديثة التي أعلن عنها الرئيس بوتين سيتمان في الموعد المقرر.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال توجيه رسالته إلى الجمعية الفدرالية في 1 مارس/ آذار، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه اليوم خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية الروسية.