خروج نحو 1146 مسلحا مع عائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مدير مركز للمصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الاثنين، عن خروج 1146 مسلحا مع عائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حميميم — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو خلال مؤتمر صحفي: "يستمر لليوم الثاني انسحاب مسلحي التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما . ولهذه الأغراض، يواصل الممر الإنساني الذي يضم نقطة التفتيش بالقرب من مخيم الوافدين عمله. وخرج عن طريق هذا الممر الإنساني خلال الـ24 ساعة الماضية 1146 مسلح مع أفراد عائلاتهم."

وذكر أن جميع الخارجين تم إيصالهم إلى قلعة المضيق في ريف محافظة حماة الشمالي ثم إلى إدلب، برفقة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري.

وفي سياق الخروج من بلدات ومناطق الغوطة الشرقية، أعلن مدير مركز المصالحة الروسي عن خروج أكثر من 154 ألف شخص من الغوطة منذ بدء "الهدنة الإنسانية".

وقال يفتوشينكو: "منذ 28 شباط/ فبراير، غادر 30376 شخص مدينة دوما. وإجمالا منذ بدء الهدنة الإنسانية، خرج من منطقة الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المساعدة الروسي 154286 شخص."