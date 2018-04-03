صحيفة أمريكية: رياح الرئيس بوتين تجري بما لا يشتهي الغرب

© Sputnik. Mekhael klementev ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

وأكدت صحيفة " ديلي بيست " الأمريكية في تقرير لها أن أبسط مواطن روسي أصبح على يقين من عدم قدرة بريطانيا على تقديم أي دليل قاطع حول قيام روسيا بمحاولة قتل العميل السابق سيرغي سكريبال، وأن ما يجري ببساطة هو عدوان غربي ضد الرئيس الروسي.

وذكر تقرير الصحيفة أن مباريات كأس العالم روسيا 2018 كانت هي الموضوع الرئيسي هذا الأسبوع في مدينة نيجني نوفوغورد التي تعد إحدى أكبر خمس مدن في روسيا، إذ بيعت تذاكر البطولة المزمع إقامتها هذا الصيف بالكامل.

ولفت التقرير إلى أن سكان المدينة الروسية غير مهتمين بالهجوم الذي استهدف العميل السابق سكريبال، أو بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أكثر من 20 بلدا حول العالم.

ونقلت الصحيفة عن سكان المدينة تأكيدهم أن هذه الصراعات لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد، حيث ستهدأ هذه "الحرب الدبلوماسية" وسيمتلئ ملعب كرة القدم المشيد حديثا على ضفاف نهر "فولغا" الشهير بمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

ونوهت الصحيفة الأمريكية بأن مدينة نيجني نوفوغورد لا تختلف عن معظم المدن الروسية عندما يتعلق الأمر بالدعم الشعبي للرئيس الروسي، وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس الروسي في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الماضي عبر البيان الذي ألقاه بمناسبة حصوله على أكبر فوز انتخابي له في فترته الرئاسية الرابعة وبنسبة 77 بالمئة بالقول: إن قضية سكريبال والخلاف مع لندن قد ضاعفت شعبيته بصورة غير مسبوقة.