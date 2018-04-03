الصين تعلن موقفها بشأن "قضية سكريبال"

وأضاف أن بلاده تعتقد أن الأطراف المعنية يجب عليها أن تجد الحقيقة حول القضية.
وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي، إنه في مواجهة العديد من التحديات العالمية يتعين على جميع الأطراف التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعمل معا لتعزيز السلام والأمن الدوليين. كما دعا إلى حل خلافاتهم وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.
وكانت روسيا قد أعلنت طردت عددا من الدبلوماسيين البريطانيين، ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن، على خلفية اتهام موسكو بالتورط في قتل العميل السابق سيرغي سكريبال.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنه بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورطها في حادثة مقتل سكريبال.
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