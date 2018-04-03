الصين تعلن موقفها بشأن "قضية سكريبال"

دعت الصين جميع الأطراف المعنية للتخلي عن عقلية الحرب الباردة فيما يتعلق بقضية ضابط المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال، والتركيز على اكتشاف الحقيقة حول الحادث.

بيكين- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان: "لقد لاحظنا أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى نتيجة يمكن للجميع الاتفاق عليها. ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية، اتخذت روسيا إجراءات مناسبة".

وأضاف أن بلاده تعتقد أن الأطراف المعنية يجب عليها أن تجد الحقيقة حول القضية.

وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي، إنه في مواجهة العديد من التحديات العالمية يتعين على جميع الأطراف التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعمل معا لتعزيز السلام والأمن الدوليين. كما دعا إلى حل خلافاتهم وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.

وكانت روسيا قد أعلنت طردت عددا من الدبلوماسيين البريطانيين، ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن، على خلفية اتهام موسكو بالتورط في قتل العميل السابق سيرغي سكريبال.

وتنفي موسكو هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنه بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورطها في حادثة مقتل سكريبال.