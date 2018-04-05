لافروف يكشف عن أهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المحافظة على الوضع الفوضوي في سوريا لإبقاء سيطرتها وتبرير وجودها العسكري في سوريا إلى أجل غير مسمى.

وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن: "هناك انطباع بأن الأمريكيين يريدون المحافظة على هذا الوضع السائد الذي يخدم مصالحهم على المستوى الجيوسياسي والعالمي".

وأضاف لافروف: "كما في سوريا الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إبقاء الوضع على ما هو عليه لأنه يخدم مصلحتهم من خلال بقاء قواتهم العسكرية في سوريا لأجل غير مسمى من خلال تبريرات مختلفة".

وكان البيت الأبيض قد كشف عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد حالة الجدل التي أحدثتها التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب برغبته في انسحاب سريع للجيش الأمريكي من سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا رهن بالقضاء نهائيا على "داعش" في سوريا، وكذلك أيضا بـ"نقل" المسؤوليات التي تتولاها القوات الأمريكية حاليا إلى "القوات المحلية"، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان أن التنظيم الإرهابي "لن يعود للظهور مجددا".