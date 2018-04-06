موسكو: ننصح واشنطن بالتخلص من وهم التحدث مع روسيا بلغة العقوبات

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعزز المجتمع الروسي وتظهر عدم قدرة واشنطن على تحقيق أهدافها.

© REUTERS/ Carlos Barria أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد ممثلي النخبة الروسية الحاكمة

موسكو — سبوتنيك . وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تنصح واشنطن بالتخلص بسرعة من الوهم أنه يمكن التحدث مع روسيا بلغة العقوبات. لافتة إلى أن إجراءات الضغط لن تغير من مسار روسيا الذي اختارته، وأضافت أن "الديمقراطية الأمريكية تتراجع".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "كما لوحظ مرارا، لن تفيد أية تدابير للضغط على روسيا لتغيير المسار المختار. فهي تظهر فقط عدم قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها وتوطيد المجتمع الروسي."

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة ضد العديد من رجال الأعمال الروس وشركاتهم، وبعض المسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الدولة.