مقتل 5 مدنيين وإصابة 30 في قصف لـمسلحي "جيش الإسلام" على دمشق

قتل خمسة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 30 أخرين جراء استهداف مسلحي "جيش الإسلام" بالقذائف أحياء سكنية في العاصمة السورية دمشق.

موسكو — سبوتنيك . وأعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30 أخرين جراء استهداف "جيش الإسلام" بالقذائف أحياء سكنية في مدينة دمشق.

وقال المصدر من موقع الحدث: "تم قصف المنطقة الأموية في دمشق بالقذائف… قتل خمسة أشخاص وأصيب 30 آخرون ".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سباق، اليوم السبت، 7 أبريل/ نيسان، أن "جيش الإسلام" قصف العاصمة السورية أمس الجمعة، بقذيفتين ويقوم بإطلاق النار على مواقع للجيش العربي السوري.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال يوم أمس أطلق مسلحو جماعة جيش الإسلام قذيفتين على العاصمة وضواحيها، فضلا عن قصف مواقع للقوات الحكومية للجمهورية العربية السورية"، مشيرا إلى أن مواقع القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية تعرضت أيضا للقصف من الأسلحة الصغيرة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، القول إن "إرهابيي جيش الإسلام المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا قذائف على مناطق الربوة ومساكن برزة وحي المزة 86 ومحيط ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، أدت إلى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل وإمرأة وإصابة 22 آخرون بجروح.