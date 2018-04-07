مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 33 ألف شخص من دوما منذ 5 مارس

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن 33 ألف و345 شخص خرجوا من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/ مارس، بينهم 29 ألف و217 مدني و738 مقاتل و3390 فرد من عائلاتهم.