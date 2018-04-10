السفارة الروسية في لندن: إعادة توطين سكريبال في دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولي

أعلن المتحدث الصحفي للسفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، أن إعادة التوطين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية المتسمم في بريطانيا سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في بلد آخر سيكون "انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي".

© REUTERS/ Phil Noble السفير الروسي يطالب جونسون بتوضيح سبب رفض إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال

لندن — سبوتنيك . وقال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك":

إن إعادة التوطين هذه ستكون انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي، فبعد تسمم سيرغي ويوليا سكريبال، المملكة المتحدة لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية القنصلية الثنائية، يرفضون قيام الجانب الروسي بالاتصال القنصلي مع المواطنين الروس، ولا يقدمون أية معلومات يمكن التحقق منها حول رغباتهم في هذا الصدد.

وتابعت السفارة "إن توضيح أسباب رفض منح فيكتوريا سكريبال، التأشيرة البريطانية تأشيرة (ابنة أخ سيرغي سكريبال)، والتي تهدف لزيارة ذويها في المملكة المتحدة، كان أيضا سخيفا وغير مقنع".

قي سياق متصل، أعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، أن وراء العرض المقترح لنقل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته إلى أمريكا تحت أسماء مختلفة، محاولة لإخفاء الضحايا، "حتى لا يقولوا ما لا يلزم"، على حد وصفه.