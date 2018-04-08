سيناتور روسي عن نقل سكريبال إلى أمريكا: يريدون إخفاءهم لكي لا يفضحوا الحقائق

أعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، أن وراء العرض المقترح لنقل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته إلى أمريكا تحت أسماء مختلفة، محاولة لإخفاء الضحايا، حتى لا يقولوا ما لا يلزم.

© AP Photo/ Misha Japaridze صحيفة: مباحثات بريطانية أمريكية لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة بأسماء جديدة

سبوتنك: وكتب كلينتسيفيتش على صفحته، على فيسبوك، يقول: "إذا صدقت صحيفة الصنداي تايمز، فإن منظمي فضيحة سكريبال التي لا يوجد لها مثيل، قرروا إخفاء الضحايا لكي لا يقولوا أي شيء لأطول وقت ممكن، للتكهن بما يجب فعله، فهم ليسوا بحاجة إلى سكريبال بعد الآن لا حيا ولا ميتا".

ونشرت صحيفة "THE SUNDAY TIMES" البريطانية، اليوم، خبرا يفيد بأنه سيعرض على العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بأسماء وهويات جديدة.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على العقيد الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس/ آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بغاز الأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.