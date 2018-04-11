زاخاروفا تقترح على ترامب إنهاء سباق التسلح بالتخلص من الترسانة الكيميائية الأمريكية

عرضت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول إنهاء سباق التسلح، ببدء هذه العملية بالتخلص من الترسانة الكيميائية الأمريكية.

© REUTERS/ YURI GRIPAS ترامب: العلاقات الأمريكية مع روسيا أسوأ الآن من أي وقت مضى

موسكو — سبوتنيك . وكتبت زاخاروفا على حسابها في الفيسبوك: "فكرة ممتازة! لدي اقتراح لبدء ذلك بالتخلص من السلاح الكيميائي. الأمريكي".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اقترح على "كل الأمم" في وقت سابق من اليوم إنهاء سباق التسلح، مشيرا إلى أن روسيا تحتاج الولايات المتحدة لمساعدة اقتصادها، واصفا العلاقات مع روسيا بأنها "أسوأ من أي وقت مضى".