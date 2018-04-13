بوتين وماكرون يعربان عن ارتياحهما لإرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية، إمكانية التعاون في أمور محددة بين البلدين لمساعدة بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملها بسوريا.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: الوضع العالمي مثير للقلق

موسكو — سبوتنيك . وجاء بيان صدر اليوم عن المكتب الصحفي للكرملين: "أعرب الجانبان الروسي والفرنسي، عن ارتياحهما على خلفية توجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعوة من الحكومة السورية. وتم بحث إمكانيات محددة للتعاون بين روسيا وفرنسا لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملها".

وجاء في بيان الكرملين: "تمت مواصلة تبادل الآراء على خلفية الوضع الحالي في سوريا، الذي توتر نتيجة التصريحات حول استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم في مدينة دوما. وشدد فلاديمير بوتين على جدوى التحقيق الدقيق والشامل وموضوعي، وتجنب الاتهامات لطرف ما قبل انتهاءه".

وأضيف في البيان: "أوعز الرئيسان لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين بتواصل مكثف بهدف تخفيف تصعيد الوضع القائم في سوريا.