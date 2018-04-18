لندن ترد على اثنين فقط من أصل 47 سؤالا طرحتها موسكو بشأن "سكريبال"

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان، أن روسيا طرحت على بريطانيا 47 سؤال" بقضية سكريبال" لكنها تلقت إجابات جزئية فقط على اثنين منهم، مشيرا إلى أن موسكو ستستمر بالسعي للحصول على البيانات المطلوبة من لندن.

© AP Photo / Mary Altaffer نيبينزيا: الأولوية هي منع نشوب حرب في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال الدبلوماسي:

سألنا الجانب البريطاني سؤالين، نحن وجهنا 47 سؤالا إلى الجانب البريطاني، تلقينا إجابات جزئية على اثنين منهم.

وأضاف الممثل الدائم: "لا توجد إجابات على الأسئلة التي طرحناها في الاجتماع السابق لمجلس الأمن الدولي في الخامس من أبريل حول هذه القضية، سيكون لدينا المزيد من الأسئلة، ولن ندعكم وشأنكم".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.