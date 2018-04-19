"قلم بوتين" في مزاد علني

وقال لو باريزيان الخبير في القطع الفنية بأن القلم ليس عملا فنيا ولكن قيمته الاستثنائية حددتها السياسة.
Paris: le stylo de Poutine adjugé 63 000 € aux enchères https://t.co/i4frZA9y2z— Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
يذكر أنه تم بيع ساعة "Patek Philippe" في يوليو/ تموز الماضي في دار للمزاد في موناكو مع أوراق ثبوتية حملت اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبيعت الساعة بمبلغ قارب المليون يورو، في الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود أية صلة للرئيس الروسي بهذه الساعة.
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