أيروفلوت تتجه لوزارتي الخارجية والنقل بسبب مشاكل في منح تأشيرات أمريكية لطاقمها

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم الجمعة، أن الشركة توجهت إلى وزارتي الخارجية والنقل الروسيتين، على خلفية المشاكل التي تواجهها، بالحصول على تأشيرات الدخول الأمريكية لطواقم الشركة.

© Sputnik . Natalia Seliverstov طائرة آيروفلوت متجهة إلى موسكو تهبط في زيوريخ بسبب مشكلة في محركها

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث لوكالة " سبوتنيك ": "نشهد مشكلة كبيرة، لقد توقفوا عن منح تأشيرات للطواقم، لذلك توجهنا إلى وزارتي الخارجية والنقل".

وأضاف المتحدث: "في اللحظة الراهنة، حسب تقييمنا، تكفي التأشيرات الموجودة للحفاظ على الرحلات خلال بضعة أشهر".

وأوضح المتحدث أنه من المحتمل أن الطيارين والمضيفين الذين لديهم تأشيرات سيعملون ساعات عمل إضافية في الشركة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق الكرملين، في وقت سابق من اليوم، لما يراه تأخيرا متعمدا في منح التأشيرات الأمريكية لطياري شركة "أيروفلوت" الروس.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أن موسكو لا تستبعد توقف الرحلات الجوية التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية بين روسيا والولايات المتحدة بسبب زيادة صعوبات لدى الشركة في الحصول على تأشيرات الدخول لأفراد أطقم الطائرات.