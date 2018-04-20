أيروفلوت تتجه لوزارتي الخارجية والنقل بسبب مشاكل في منح تأشيرات أمريكية لطاقمها

وأضاف المتحدث: "في اللحظة الراهنة، حسب تقييمنا، تكفي التأشيرات الموجودة للحفاظ على الرحلات خلال بضعة أشهر".
وأوضح المتحدث أنه من المحتمل أن الطيارين والمضيفين الذين لديهم تأشيرات سيعملون ساعات عمل إضافية في الشركة.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق الكرملين، في وقت سابق من اليوم، لما يراه تأخيرا متعمدا في منح التأشيرات الأمريكية لطياري شركة "أيروفلوت" الروس.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أن موسكو لا تستبعد توقف الرحلات الجوية التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية بين روسيا والولايات المتحدة بسبب زيادة صعوبات لدى الشركة في الحصول على تأشيرات الدخول لأفراد أطقم الطائرات.
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