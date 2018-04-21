الخارجية الروسية: مفتشو منظمة حظر الكيميائي يدخلون دوما اليوم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن بعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية دخلوا مدينة دوما صباح اليوم السبت، للتحقيق في مزاعم قصف الجيش السوري مدينة دوما في السابع من أبريل الجاري بمواد كيميائية سامة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مفتشو بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون بلدة دوما السورية

موسكو — سبوتنيك . وقالت المتحدثة: "وفقا للمعلومات المتاحة، دخلت صباح يوم 21 أبريل / نيسان بعثة خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق والكشف عن حقائق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مدينة دوما، إلى موقع الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة في 7 نيسان/ أبريل".

وركزت المتحدثة على أن اللجنة دخلت دوما بعد 11 يوما من الهجوم المزعوم.

وكان مصدر أمني أفاد بدخول بعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة التونسي سامي بارك إلى دوما، صباح اليوم السبت، للتحقيق في مزاعم قصف الجيش السوري مدينة دوما في السابع من أبريل الجاري بمواد كيميائية سامة.

وقال المصدر، لمراسل "سبوتنيك": "بعثة استطلاع أمنية تابعة لبعثة التفتيش الدولية دخلت دوما صباح الأمس وعاينت المنطقة أمنيا قبيل دخول البعثة اليوم".

وكانت بعثة استطلاع أمنية زارت دوما منذ أيام وخرجت منها سريعا بعد تعرض موكبها لإطلاق نار من قبل مجهولين تسبب بإصابة عنصر أمن سوري.

هذا وأعلن مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة، عن دخول فريق الاستطلاع الأمني المرافقة لبعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما، لتقييم الأوضاع الأمنية هناك والتقرير بسماح دخول بعثة المنظمة.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وصلت، يوم السبت الماضي، إلى العاصمة السورية للبدء بالتحقق من استخدام مواد سامة في دوما في ريف دمشق.