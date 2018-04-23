رئيس مجلس الدوما الروسي يعلق على استقالة رئيس أرمينيا

صرح رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، أن استقالة رئيس الوزراء الأرميني، سيرج سركسيان، شأن داخلي لأرمينيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال فولودين للصحفيين ردا على طلب التعليق حول استقالة سركسيان: "هذا شأن سيادي لهذه الدولة (أرمينيا).

© Sputnik . Mixail Klementiev رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

هذا وقد قام سركسيان، اليوم الاثنين بتقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء على خلفية احتجاجات مستمرة في أرمينيا لمدة عشرة أيام ضد انتخابه رئيسا للوزراء. وفي خطابه الخاص حول هذه المسألة اعترف سركسيان، بأن للوضع عدة حلول، ولكنه يرى لنفسه أن الحل في الوضع الراهن هو ترك المنصب.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بدأت في 13 نيسان/ أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "ثورة مخملية" في أرمينيا.

ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 نيسان/ أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى نظام برلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.