زاخاروفا: لم يتم العثور على ضحايا الهجوم الكيميائي أو أي آثار استخدام مواد سامة في دوما

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لم يتم العثور على ضحايا الهجوم الكيميائي أو أي اثار لاستخدام المواد السامة في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق

موسكو — سبوتنيك . وأشارت المتحدثة زاخاروفا إلى أن روسيا تتوقع أن يكون تقرير بعثة منظمة حظر الكيميائي الخاص بدوما السورية جاهزا في أقرب وقت ممكن.

وأضافت زاخاروفا أن سكان مدينة دوما السورية سيشاركون في اجتماح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لتعريف ممثلي الدول الأعضاء بالأحداث بشكل مباشر.

إلى ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امس الأربعاء، أنها نصحت الجانب الروسي بعدم عقد مؤتمر صحفي بمشاركة شهود عيان على حادث مزعوم في مدينة دوما السورية قبل استجوابهم من قبل خبراء البعثة.

وجاء في بيان المنظمة: "نصحت الأمانة الفنية للمنظمة، الوفد الروسي بأن هؤلاء الناس، بداية ينبغي أن يتم استجوابهم من قبل خبراء بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، كما أوصت بعقد مثل هذا الحدث بعد أن تنهي البعثة عملها. ومع ذلك ، ذكر الوفد الروسي أنه سيظل يعقد إحاطة إعلامية، وأن نيتهم لا تتداخل مع عمل خبراء المنظمة ".