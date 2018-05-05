آليات قتالية قادمة من سوريا تظهر في موسكو

سوف يكون الاستعراض العسكري الذي تشهده العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/أيار 2018 أول عرض عسكري للجيش الروسي تشارك فيه آليات عسكرية روبوتية خالية من طاقم بشري.

أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24".

© Sputnik . Skrynnikov موسكو... أول ظهور لأحدث صاروخ في عيد النصر

وذكر نائب وزير الدفاع أن الآليات الروبوتية التي ستشارك في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش الروسي في ذكرى دحر ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941، تنتمي إلى عائلة الآليات العسكرية التي أطلق عليها اسم "أوران"، ومنها عربة "أوران 6" وعربة "أوران 9".

وخصصت عربة "أوران 6" التي يبلغ وزنها ستة أطنان لتطهير المدن والغابات والمناطق الجبلية من الألغام وهي مزودة بكاميرات التصوير وأجهزة تحديد نوع الألغام والأدوات اللازمة لإبطال مفعولها. وتقوم العربة بالمهمة الملقاة على عاتق 20 مهندسا عسكريا.

أما عربة "أوران 9" التي يبلغ وزنها تسعة أطنان فتوكل إليها مهمة الاستطلاع والاستخبار وتوفير الدعم الناري للمشاة وهي مزودة بالأجهزة التي تمكِّنها من كشف مواقع النار وإسكاتها وتدمير آليات مدرعة تابعة للقوات المعادية.

وكانت آليات "أوران" التي سوف تظهر في وسط موسكو يوم 9 مايو في خدمة القوات التي تقاتل الإرهاب في سوريا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي إنه تم اختبارها في سوريا، وإن الاختبار أظهر إمكانياتها الجيدة.