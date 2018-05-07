بوتين يوقع مرسوما حول الأهداف القومية والتنمية الاستراتيجية حتى العام 2024

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب توليه مهامه الرئاسية لفترة جديدة، اليوم الإثنين، مرسوما حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في بلاده للفترة حتى العام 2024.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما "عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".

© Sputnik . Ekaterina Shtukina بوتين يرشح مدفيديف لمنصب رئاسة الوزراء

وكلف الرئيس الحكومة في مرسومه بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق دخول البلاد إلى قائمة أكبر خمس اقتصادات في العالم، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى التعليم لتدخل بلاده قائمة الدول العشر ذات التعليم الأفضل عالميا، وتحسين ظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم اليوم الإثنين، مقترحا إلى مجلس الدوما الروسي، يرشح فيه دميتري مدفيديف، لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وجاء في بيان للكرملين: "طبقا للنقطة "أ" من المادة 83 والمادة 111 من دستور روسيا الاتحادية، رشح الرئيس، دميتري مدفيديف، للحصول على موافقة مجلس الدوما، لتعيينه رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية".

وأعلنت الدائرة الإعلامية للحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الروسية الحالية قدمت استقالتها، بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في الكرملين.

وقال فلاديمير بوتين، خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا، اليوم الاثنين 7 أيار/ مايو، إن الهدف الرئيس من حياته وعمله، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن.

وشكر بوتين المواطنين على دعمهم الصادق له في الانتخابات الرئاسية واعتبرها أصوله السياسية الضخمة ودعمه المعنوي.