روسيا ترفع الحجب عن أكثر من 3.7 مليون عنوان بروتوكول إنترنت

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، اليوم الثلاثاء، رفعها الحجب عن ست شبكات تابعة لشركة "غوغل"، وإبقائه على عناوين بروتوكولات إنترنت يستخدمها تطبيق "تلغرام" للاتصالات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "في إطار حزمة التدابير المتخذة لتطبيق قرار المحكمة بحق "تلغرام"، رفعت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات الحجب عن ست شبكات لغوغل (أكثر من 3.7 مليون عنوان بروتوكول إنترنت). وفي نفس الوقت، تم تحديد وحجب عناوين بروتوكولات إنترنت "تلغرام" الموجودة ضمن هذه الشبكات".

يشار إلى أن محكمة موسكو، سمحت يوم الجمعة 13 نيسان/ أبريل الماضي، لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل "تلغرام" في روسيا دون انتظار القرار في الاستئناف، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: الكرملين يعتبر تطبيق تلغرام ملائما للاستخدام لكن في حالة الحظر سيبحث عن بديل

واستغرقت الجلسة التي لم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف ساعة.

وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.

وواجه تطبيق تلغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية حزيران/ يونيو 2017، كانت تلغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضها تقديم لـ "روس كوم نادزور" معلومات لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، تلغرام أعطت المعلومات المطلوبة أي بيانات تسجيل الشركة ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.