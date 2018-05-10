أردوغان وبوتين: قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي خطأ

ناقش كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، مسألة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واتفقا على أنه كان خطأ.

أنقرة — سبوتنيك. صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك" بأن أردوغان أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين اتفق الزعيمان خلاله على خطأ أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي، مشددين على أن هذا الاتفاق يعتبر نجاحا دبلوماسيا كان يجب المحافظة عليه.

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في سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إلى أن هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف "قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن وحدة إيران، وأمريكا ستخسر بخروجها من الاتفاق"، مشددا "يجب أن نقف في وجه التصرف الأحادي لأمريكا"، بالخروج من الاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.