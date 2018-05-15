العالم يشهد بدء عصر الروبوتات المقاتلة

أعلن خبير عسكري عن تحقيق طفرة كبيرة في تطوير القوات المسلحة عبر تزويدها بالآليات المقاتلة الخالية من طاقم بشري.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بظهور سلاح ثوري في روسيا ممثلا في الآليات الروبوتية الخالية من طاقم بشري "أوران".

© Sputnik . Said Tsarnaev فيديو يظهر إمكانيات روبوت مقاتل في خدمة القوات السورية

وأشارت التقارير إلى أنه تم اختبار دبابات "أوران" الروبوتية في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب.

ولفت الخبير العسكري الروسي أليكسي بودبيريوزكين، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "أن الآليات الروبوتية الخاصة بالقوات البرية والتي تنتمي إليها آليات "اوران" الروسية، حققت طفرة هائلة".

ومن المتوقع أن يحصل الجيش الروسي قريبا على المزيد من الدبابات والطائرات الروبوتية وغيرها من الآليات العسكرية الروبوتية.

ويقول الخبير إنه لا يرى مشكلة فنية لتزويد الجيش بالآليات العسكرية الخالية من طاقم بشري.

وكانت روسيا قد أوقفت العمل في الكثير من مشاريع الأسلحة الروبوتية في تسعينات القرن الماضي ولكنها استأنفت العمل في هذه المشاريع في الفترة الأخيرة وحققت نجاحات لافتة.

ويضيف الخبير قائلا إنه يتوقع أن تحصل القوات المسلحة الروسية في الأعوام القليلة المقبلة على أعداد كبيرة من الآليات الروبوتية الجوية والأرضية لتبدأ تستخدمها على نحو مكثف في العمليات العسكرية بعد عامين أو أربعة أعوام.