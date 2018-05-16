السجن من 15 إلى 18 عاما لمتهمين بالتحضير لعمليات إرهابية في موسكو

أصدرت المحكمة العسكرية في موسكو، قراراً بالسجن لأربعة أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي لفترات تتراوح بين 15 و18 عاماً بتهمة التحضير لعملية إرهابية والإتجار بالأسلحة وتصنيع غير المشروع للمتفجرات، وفق ما ذكره مراسل وكالة "سبوتنيك" من قلب المحكمة.

© Photo / Public relations center of Federal Security Service الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية

موسكو- سبوتنيك . وأوضح جهاز الأمن الفدرالي أن المسلحين قاموا بالتحضير لهجمات بتعليمات مباشرة من مبعوث "داعش"، المدرج على قائمة المطلوبين دوليا من قبل سلطات طاجكستان وهو الآن يقطن في تركيا… وفي وقت لاحق، أعرب المتهمون عن توبتهم، وطلبوا من المحكمة أن تصدر قراراً "عادلاً لكن غير قاسياً".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.