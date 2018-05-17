لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. وقال سيمونوف لوكالة "سبوتنيك": "لم يخالف الرئيس قواعد سلامة المرور، لأنه في ذلك الوقت، لم يكن هذا الطريق طريقًا عموميا" ولم يؤثر ذلك على سلامة رئيس الدولة، ولم تكن هناك تهديدات".
يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومتراً. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 الحالي، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر القرم، يوم الأربعاء، 16 مايو.
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