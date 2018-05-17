لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم (فيديو)

أعلن رئيس مركز الاتصالات مع الصحافة والعلاقات العامة في دائرة الحرس الفدرالية الروسية، دينيس سيمونوف، الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يخالف قواعد المرور عندما قاد شاحنة "كاماز" عبر جسر القرم دون ربط حزام المقعد.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيمونوف لوكالة "سبوتنيك": "لم يخالف الرئيس قواعد سلامة المرور، لأنه في ذلك الوقت، لم يكن هذا الطريق طريقًا عموميا" ولم يؤثر ذلك على سلامة رئيس الدولة، ولم تكن هناك تهديدات".

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وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد افتتح يوم أمس الثلاثاء، 15 مايو/ أيار، جزءاً خاصاً بمرور السيارات عبر جسر مضيق كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، حيث قاد شاحنة "كاماز" من من مدينة تامان إلى كيرتش خلال ربع ساعة تقريبا.

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومتراً. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 الحالي، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر القرم، يوم الأربعاء، 16 مايو.