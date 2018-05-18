الطيران الاستراتيجي الروسي يعزز وجوده في مناطق العالم

أعلن ذلك الجنرال سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران الاستراتيجي الروسي، عقب لقائه نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي.

© Sputnik . O. Gratshev أسرار أكبر قاذفة استراتيجية في العالم (فيديو)

وتناول اللقاء تطوير البنية الأساسية لقاعدة الطيران الاستراتيجي في مدينة انغلس بمقاطعة ساراتوف.

وتعتبر منطقة القطب الشمالي من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية وهو ما يستوجب تعزيز حمايتها كما أشار إلى ذلك قائد الطيران العسكري الاستراتيجي الروسي.

ويساهم الطيران الاستراتيجي في تعزيز حماية منطقة القطب الشمالي بواسطة قاذفات القنابل والصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية.

وكشف قائد الطيران الاستراتيجي عن قرار إرسال طائرات "تو-160" إلى مطار عسكري يقع في ريف مدينة أنادير لتقوم بدوريات جوية لتأمين المنطقة.

وكانت طائرات استراتيجية من طراز "تو-22إم3" أجرت الدوريات الأمنية في سماء المنطقة في عام 2017.

ويقوم الطيران الاستراتيجي الروسي بنفس المهمة في مناطق أخرى داخل روسيا وخارجها.

وطارت طائرات تابعة للطيران الاستراتيجي الروسي مؤخرا إلى المنطقة الاستوائية في إندونيسيا.

ولفت قائد الطيران الاستراتيجي إلى أن ذلك يدل على ازدياد عدد المناطق التي "يجب أن يكون لنا وجود فيها".