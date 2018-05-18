الكرملين: الاتفاق النووي وسوريا وأوكرانيا محور مباحثات بوتين وماكرون في بطرسبورغ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سان بطرسبورغ، سيبحث الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا وأوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين صدر، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار: "من المقرر إجراء مباحثات على أعلى مستوى، تتناول التعاون الروسي الفرنسي والقضايا الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني والتسوية السورية والأزمة الأوكرانية".

© Sputnik . Evgeniy Biyatov وفد سعودي كبير إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وأضاف البيان أن حزمة من الوثائق المشتركة يجري تحضيرها للتوقيع.

ويعتزم الرئيس الفرنسي، في الفترة ما بين 24 و25 مايو الجاري، القيام بزيارة رسمية إلى سانت بطرسبورغ للمشاركة كضيف شرف في فعاليات " منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".

ويعقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي في عاصمة روسيا الشمالية في الفترة 24 و26 من الشهر الجاري.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية والسياسية.

ويعقد منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا منذ عام 1997، ويسمى هذا المنتدى الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.