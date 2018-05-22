مادورو يشكر بوتين للاعتراف بنتيجة الانتخابات في فنزويلا

شكر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، على الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

المكسيك - سبوتنيك. وكتب مادورو في مدونته على تويتر: "إن علاقات التعاون القوية توحد فنزويلا مع روسيا، وأشكر الرئيس فلاديمير بوتين على اعترافه بفوزنا، وسنواصل العمل معا لبناء عالم متعدد الأقطاب".

© REUTERS / REUTERS/Leah Millis ترامب يصدر مرسوما يمنع الأمريكيين من شراء سندات حكومية من فنزويلا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بعث يوم أمس الاثنين، برقية تهنئة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

كما شكر مادورو رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا ، تيبيساي لوتشينا، أعلنت، يوم الاثنين، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد بحصوله على 6.19 مليون صوت (حوالي 68 بالمئة) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني/يناير 2019.

في سياق متصل، حث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.

وذكر بيان لترامب، صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار: " نحن ندعو نظام مادورو، لإعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون قيد أو شرط، ووضع حد للقمع والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي".